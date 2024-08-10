В Китае запустили акцию «Сделано в России» к празднику Цисицзе

Местного потребителя познакомят с продукцией 45 производителей из 25 регионов РФ.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Акцию по поддержке отечественных товаров под брендом «Сделано в России» запустил в Китае Российский экспортный центр (РЭЦ), приурочив ее к празднику Цисицзе — Дню влюбленных. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
Отмечается, что акцию, на которой представлены 45 производителей из 25 регионов России, поддержали китайские блогеры с аудиторией до семи миллионов человек. Они рассказывают о российских товарах в прямом эфире на крупнейшей китайской площадке Douyin.
На проведение акции организаторов вдохновила история любви русской девушки и китайского студента, которые встретились на дружеском баскетбольном матче под эгидой «Сделано в России».
В начале года в РЭЦ сообщили о запуске нового формата продвижения российских производителей на рынок Китая. Так, 27 января в провинции Ляонин прошел фестиваль-ярмарка, направленный на продвижение бренда «Сделано в России».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российский экспортный центр совместно с транспортной группой Fesco отправил в Китай первый поезд торгово-логистического сервиса «Мясной шаттл», который предполагает поставки продукции ведущих российских производителей мяса в страны Юго-Восточной Азии.
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