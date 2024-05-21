Солистка «Винтаж» едва не погибла на концерте: «Нелепо закончится моя жизнь»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 22 0

Солистка «Винтаж» Плетнева едва не погибла на концерте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / dusya_star; 5-tv.ru

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Что произошло с певицей Анастасией Плетневой во время выступления?

Певица Анна Плетнева едва не задохнулась во время своего концерта. Все из-за крупных конфетти, которые выпустили в начале ее выступления. Об этом сообщила солистка группы «Винтаж» в своем личном блоге.

Анна Плетнева показала размер конфеттиАнна Плетнева показала размер конфетти. Instagram* / dusya_star

Когда звезда вышла к зрителям, то на сцену полетело большое количество блестящих конфетти в форме сердец. Стоило ей вдохнуть, чтобы начать петь, как одна из бумажек залетела к ней в дыхательные пути.

«И в этот момент я думала: «Ну все, вот так нелепо закончится моя жизнь и моя карьера“», — рассказала она.

Но певица поняла, что сможет продолжать свое выступление, шоу не пришлось прервать. После концерта она вызвала скорую и Плетневу оперативно доставили в больницу. После процедуры Анна поблагодарила врача, которая ей помогла достать крупную бумажку из горла.

Певица также посоветовала всем наслаждаться каждым днем и ценить моменты, потому что поняла, что жизнь очень непредсказуема и неизвестно, что может произойти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Алена Апина заявила, что подает в суд на группу Russian Girls.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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Солистка «Винтаж» едва не погибла на концерте: «Нелепо закончится моя жизнь»

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