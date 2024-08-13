Идет ва-банк? Алсу подала три иска против Абрамова

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 48 0

Алсу подала против Яна Абрамова три иска

Идет ва-банк? Алсу подала три иска против Абрамова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Знаменитая певица не намерена идти на примирение.

Певица Алсу подала сразу три иска против своего супруга, бизнесмена Яна Абрамова. Несколько недель назад юристы артистки обратились в Савеловский суд Москвы с требованием отменить меры по обеспечению иска, касающегося раздела имущества пары. Аналогичный документ был направлен 1 августа в Мосгорсуд.

«Речь, судя по всему, идет о снятии ареста с недвижимости и других спорных активов супругов, который был наложен по просьбе противоположной стороны. Это делается для того, чтобы счета, квартиры и машины остались в неприкосновенности до конца процесса, никто ничего не продал и не перевел», — пояснил источник StarHit.

Известно также, что 22 августа Савеловский суд рассмотрит дело, а 26-го состоится апелляционное заседание. По информации инсайдеров, уже 27 августа на мировом судебном участке ожидается официальное расторжение брака. Как сообщается, Алсу категорически настроена на развод, несмотря на попытки Яна сохранить семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алсу не намерена прощать измены мужу.

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