«Я закрылась»: жена Омарова рассказала, в каких отношениях она разочаровалась
Жена Омарова Валерия разочаровалась в женской дружбе
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Молодая избранница бизнесмена призналась в том, что у нее был неприятный опыт.
Молодая супруга бизнесмена Курбана Омарома Валерия призналась, что у нее нет близких подруг. Связано это с печальным опытом общения с девушками в прошлом. Об этом она рассказала в социальной сети.
Валерия заявила, что в женской дружбе она разочаровалась в детстве. Уже тогда ее предавали и строили козни за спиной. Поэтому с тех пор искать себе подруг она не стала.
«Ты искренне дружишь, переживаешь, последнее готов отдать, а твои подруги за твоей же спиной предпринимают что-то нехорошее в твою сторону… Видимо, испытав это в детстве, я закрылась», — сказала Валерия.
Она добавила, что были такие люди, которые, повзрослев, пытались наладить с ней вновь контакт. Но для Валерии эти действия выглядели фальшиво и не искренне. Да и сама девушка не испытывает нехватку общения. Ей хватает любимого мужа.
«Я не страдаю по этому поводу, у меня прекрасная семья, мой муж для меня друг, брат, любимый и кто угодно», — отметила Валерия.
Ранее 5-tv.ru показывал, что делали Курбан Омаров и жена Валерия в роддоме.
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