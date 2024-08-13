«Я закрылась»: жена Омарова рассказала, в каких отношениях она разочаровалась

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Жена Омарова Валерия разочаровалась в женской дружбе

«Я закрылась»: жена Омарова рассказала, в каких отношениях она разочаровалась

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Молодая избранница бизнесмена призналась в том, что у нее был неприятный опыт.

Молодая супруга бизнесмена Курбана Омарома Валерия призналась, что у нее нет близких подруг. Связано это с печальным опытом общения с девушками в прошлом. Об этом она рассказала в социальной сети.

Валерия заявила, что в женской дружбе она разочаровалась в детстве. Уже тогда ее предавали и строили козни за спиной. Поэтому с тех пор искать себе подруг она не стала.

«Ты искренне дружишь, переживаешь, последнее готов отдать, а твои подруги за твоей же спиной предпринимают что-то нехорошее в твою сторону… Видимо, испытав это в детстве, я закрылась», — сказала Валерия.

Она добавила, что были такие люди, которые, повзрослев, пытались наладить с ней вновь контакт. Но для Валерии эти действия выглядели фальшиво и не искренне. Да и сама девушка не испытывает нехватку общения. Ей хватает любимого мужа.

«Я не страдаю по этому поводу, у меня прекрасная семья, мой муж для меня друг, брат, любимый и кто угодно», — отметила Валерия.

Ранее 5-tv.ru показывал, что делали Курбан Омаров и жена Валерия в роддоме.

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