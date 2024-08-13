МАГАТЭ не нашло критических нарушений на Запорожской АЭС после обстрелов ВСУ

Запорожская АЭС не понесла значительных повреждений после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), угрозы ядерной безопасности нет. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Градирни в настоящее время не эксплуатируются. Градирни не требуются как часть системы охлаждения реакторов, которые находятся в состоянии холодной остановки. На ядерную безопасность станции это не повлияло», — отметили в сообщении.

Кроме того, специалисты МАГАТЭ добавили, что колебаний в радиационном фоне на территориях станции не были выявлены. Однако окончательные выводы агентство не сделало. МАГАТЭ продолжит общий анализ после дополнительного обзора.

Запорожскую АЭС украинские боевики атакуют регулярно. Последняя атака была предпринята пару дней назад при помощи беспилотников. Снаряды с горючей жидкостью попали в градирни — устройства для охлаждения воды. В результате начался пожар, в том числе, внутренних конструкций. Как заявили в «Росатоме», удар боевиков — это акт ядерного терроризма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский лидер Владимир Зеленский приказал боевикам делать в Курской области.