Кремль указывал — Запад все больше втягивается в конфликт, но там, кажется, предупреждений не слышали.

Украинский президент* Владимир Зеленский поручил разработать план по получению разрешения Запада на удары дальнобойными ракетами по России.

«Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия», — сказал он.

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ожидает Украину после руководства страной Зеленским.