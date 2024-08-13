Роет себе яму: Зеленский захотел получить разрешение Запада на удары по РФ
Зеленский поручил создать план по получению разрешения Запада на удары по РФ
Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images
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Кремль указывал — Запад все больше втягивается в конфликт, но там, кажется, предупреждений не слышали.
Украинский президент* Владимир Зеленский поручил разработать план по получению разрешения Запада на удары дальнобойными ракетами по России.
«Министерству обороны и дипломатам — представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия», — сказал он.
Атака ВСУ на Курскую область
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.
Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ожидает Украину после руководства страной Зеленским.
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