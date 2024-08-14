«Нежные черты»: беременной Погребняк предсказали пол будущего малыша

Сама блогер утверждает, что до сих пор не знает, кого носит под сердцем — мальчика или девочку.

Модели и блогеру Марии Погребняк, которая вот уже в ближайшее время должна стать мамой в четвертый раз, предсказали пол будущего малыша. Интернет-пользователи попытались угадать его, увидев снимок с УЗИ, который звезда опубликовала в соцсетях.

«Девочка у вас, прям видно. У меня дочь на последнем сроке тоже так же показалась, тогда я точно знала, что девочка будет»;

«Очень похоже на личико девочки!»;

«Какой милый малыш! Ой, мне кажется, что девочка! Такие нежные черты», — написали Погребняк.

Сама же знаменитость утверждает, что до сих пор не знает пол, а узнать его хочет лишь в момент родов При этом у блогера уже есть три сына. Возможно, она мечтает о дочери.

О беременности Погребняк стало известно в начале лета. Тогда модель в соцсети опубликовала серию снимков, на которых предстала с заметно округлившимся животиком. Пользователи сети тут же заподозрили, что блогер обманывает их. Ведь до этого звезда не оставляла ни намека на интересное положение. Кроме того, еще одним аргументом стало то, что даже в беременность Погребняк выглядит стройно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Погребняк доводит мужа.