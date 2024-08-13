Конфликт на Украине, отношения с РФ и КНР: о чем Трамп говорил в интервью Маску

Интервью века — именно так преподносили их беседу — едва не обернулось полным провалом.

По вине США может разразиться глобальная катастрофа. Сейчас в мире несколько конфликтов, в которых участвуют страны со значительным ядерным арсеналом, и везде присутствует рука Соединенных Штатов. Об этом в разговоре с Илоном Маском заявил Дональд Трамп. Кандидат в президенты США дал большое интервью предпринимателю в его соцсети X. Анонсировали его как сенсационный разговор — откровенно о самом главном. А что получилось — расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Интервью века — именно так преподносили беседу Илона Маска с Трампом — едва не обернулось полным провалом. В назначенный час зрители просто не смогли подключиться к трансляции в социальной сети Х. Виной тому назвали масштабные DDoS-атаки. В итоге встреча началась с часовым опозданием, зато — с миллионом слушателей по всему миру.

«Надеюсь сегодня у нас будет прекрасный диалог», — сказал Илон Маск.

«Думаю, мы отлично побеседуем. Кстати, поздравляю с рекордом — сейчас нас слышат миллион человек», — ответил Дональд Трамп.

Это интервью для Трампа — возможность перехватить ускользающую инициативу в предвыборной гонке. Судя по данным опросов, демократы оправились от шока после самоотвода Байдена и захватили первенство в нескольких штатах. Кандидат от республиканцев пообещал ответить на любые, даже самые неудобные вопросы. Впрочем, начал как всегда — с «комплиментов» оппонентам.

«Байден близок к стадии овоща, по моему мнению. Парень едва мог ходить — у него есть политический советник, который считает, что это выглядит хорошо. Но Камала будет хуже его, потому что она — либерал из Сан-Франциско, которая разрушила Сан-Франциско, а затем, будучи генеральным прокурором, разрушила Калифорнию», — указал Трамп.

Немало времени кандидат в президенты уделил украинскому конфликту. В частности, сообщил детали, о которых официальные лица в Штатах предпочитают умалчивать.

«На Украине погибло гораздо больше людей, чем пишут. Она переживает трудные времена. Россия победила Германию вместе с нами, она победила Наполеона. Россия обладает огромной боевой силой. А на Украине не хватает мужчин, сейчас они призывают юношей и даже стариков. Байден начал говорить какие-то глупости. Например, он сказал, что Украина может стать страной — участницей НАТО. Россия никогда бы не согласилась с этим», — заявил Трамп.

Отдельно Трамп упомянул и о своих отношениях с российским лидером.

«Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, хорошо ладить с ним — это хорошо, а не плохо. Я знаю Путина, я знаю Си Цзиньпина. Я знаю Ким Чен Ына из Северной Кореи, я знаю их всех. Они лучшие в своем деле. Они жесткие, они умные, они будут защищать свои страны», — отметил он.

Ничего нового и сенсационного Трамп, вопреки ожиданиям, своим избирателям не сообщил. Разве что пообещал уничтожить глубинное государство — якобы существующее теневое правительство США из числа влиятельных бюрократов. В ЕС на интервью отреагировали превентивно — Брюссель заранее направил Маску официальное предостережение.

«Поскольку существует риск усиления потенциально опасного контента в ЕС в связи с мероприятиями с участием большой аудитории по всему миру, я направил письмо Илону Маску», — написал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в принадлежащей Маску сети X.

В итоге двухчасовая информационная бомба оказалась скорее детской хлопушкой. А главные дивиденды собрал не Трамп, а хозяин платформы — Илон Маск. Бизнесмен заявил, что готов провести аналогичную встречу и с Камалой Харрис. На фоне такой активности многие стали задаваться вопросом, уж не думает ли сам владелец Tesla и SpaceX стать хозяином еще и Белого дома.