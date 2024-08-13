Чудеса природы: сильная магнитная буря вызвала северное сияние во многих регионах РФ

Минувшей ночью небо окрасилось в разные цвета. Как это было?

Землю накрыла мощная магнитная буря. Ей уже присвоили четвертый уровень из пяти возможных. Сопровождают ее, как это часто бывает, проблемы со связью и спутниковой навигацией, некорректная работа техники и перебои в электросетях.

Метеозависимым рекомендуют снизить физические нагрузки и внимательно следить за самочувствием — возможны усталость и сильные головокружения. Но есть у магнитных бурь и совсем иной эффект.

Речь, конечно, о северном сиянии. И чем выше солнечная активность, тем ярче небо окрашивают зеленые, красные и фиолетовые цвета. Редкое природное явление этой ночью наблюдали во многих регионах России. Например, в Омске, Уфе, Архангельске и Ленобласти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как позаботиться о своем здоровье во время магнитной бури.