Накроет всю планету: геофизики обнаружили шокирующую находку на Марсе

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 99 0

PNAS: американские геофизики обнаружили океан под поверхностью Марса

Накроет всю планету: геофизики обнаружили шокирующую находку на Марсе

Фото: 5-tv.ru

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В недрах планеты может теплиться жизнь.

Американские геофизики сделали неожиданное открытие о Марсе — глубоко под его поверхностью скрыт огромный океан, способный покрыть водой всю планету. Об этом сообщает Proceedings of Academy of Sciences (PNAS).

Этот резервуар с жидкостью был обнаружен учеными при помощи сейсмологических исследований, которые проводил аппарат InSight Lander NASA.

Исследование более глубокой коры показало, что она, вероятно, состоит из лоскутков раздробленной магматической породы, содержащей более чем достаточно жидкой воды, чтобы заполнить марсианские океаны, покрыв всю планету слоем толщиной 1,6 километра.

Однако добраться до этих водных залежей не так просто — от земной коры их отделяет слой в 11,5 до 20 километров.

Поверхность Марса покрыта высохшими реками и водоемами. Предположительно, много лет назад планета была обитаемой, но из-за глобального потепления водные ресурсы полностью истощились.

По словам ученых, в запрятанном под земной корой океане на Марсе может все еще теплиться жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые придумали, как сделать Марс более пригодным для жизни.

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