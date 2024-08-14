Подходит под описание: Сябитова оценила перспективы брака Харламова и Ковальчук

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 30 0

Роза Сябитова считает, что у брака Харламова и Ковальчук есть шанс на успех

Подходит под описание: Сябитова оценила перспективы брака Харламова и Ковальчук

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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За что именно, по мнению известной свахи, шоумен полюбил избранницу?

Знаменитая сваха Роза Сябитова считает, что третий брак шоумена Гарика Харламова может стать успешным благодаря личностным качеством его избранницы — актрисы Катерины Ковальчук.

«Екатерина Великая дала очень четкое понятие того, что значит быть хорошей женой: „У доброй хозяйки должность есть: к Богу усердной, к свекру и свекрови почтительной; с мужем обходиться любовно и благочинно, малых детей приучать справедливости и любви к ближнему; лжи и лукавства гнушаться; не быть праздной, но радетельной и бережливой в расходах“», — напомнила знаменитая сваха в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Сябитова уверена, что данные описание подходит Ковальчук. Именно эти качества Харламов ценит в ней, считает сваха.

История любви Гарика Харламова и Катерины Ковальчук началась на съемочной площадке сериала «Гусар», где они играли главные роли. Роман завязался практически сразу после разрыва отношений Харламова с Кристиной Асмус, и слухи о новой пассии комика стали распространяться в 2020 году. В том же году пара отправилась в романтическое путешествие на Черное море в Абхазию.

В феврале 2024 года Харламов и Ковальчук рассталась, причины разрыва остались тайной. Комик, отвечая на вопросы журналистов о его личной жизни, категорически отрицал наличие у него возлюбленной. Однако, спустя несколько месяцев, пара возобновила отношения. В апреле 2024 года Харламов и Ковальчук вновь появились вместе на публике, а уже в мае объявили о своей помолвке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Харламов и Ковальчук уже планируют детей.

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