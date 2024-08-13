Полиция задержала женщину-курьера, забиравшую у Долиной деньги для мошенников

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Певица стала жертвой распространенной схемы, лишившись квартиры и крупной суммы.

Полиция задержала женщину-курьера, забиравшую у Долиной деньги для мошенников

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Полиция задержала женщину-курьера, которая забирала у певицы Ларисы Долиной часть денег для передачи мошенникам. Это следует из сообщения в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. В нем уточняется, что полиция Москвы расследует уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере с ущербом более 200 миллионов рублей.

Потерпевшая по делу заявила, что с ней по телефону связались люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили, что в отношении нее якобы совершаются мошеннические действия.

Выполняя их указания, Долина перевела свои сбережения на счета злоумышленников, после чего продала квартиру, так же переведя вырученные деньги на счета мошенников. Кроме того, звезда передавала наличные деньги через курьера.

В августе женщина обратилась в Управление внутренних дел Центрального округа города Москвы. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В течение суток после подачи заявления полиция задержала курьера, 53-летнюю женщину, которая забирала у Долиной наличные деньги и передавала их мошенникам.

Сейчас правоохранители продолжают розыск и установление всех лиц, причастных к совершению преступления. На фигурирующий в деле объект недвижимости судом по ходатайству следователя наложен арест.

Ранее в этот день стало известно, что народная артистка РФ Лариса Долина потеряла квартиру из-за распространенной мошеннической схемы.

Певица передала злоумышленникам 112 миллионов рублей, полученных с продажи квартиры в Ксеньинском переулке, а также перевела на якобы безопасный счет еще 68 миллионов. Поняв, что произошло, Долина обратилась в полицию и на недвижимость наложили арест на время разбирательств, так как новые жильцы уже пытались въехать в нее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли ставшая жертвой мошенников Долина вернуть квартиру.

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