Лидера «Коррозии металла» отпустили из полиции после задержания из-за конфликта

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Сергея Троицкого заподозрили в попытке расплатиться в магазине фальшивой купюрой.

Лидера «Коррозии металла» отпустили из полиции после задержания из-за конфликта

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Сотрудники полиции Новороссийска отпустили лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, ранее задержанного после конфликта с сотрудницей супермаркета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Троицкого отпустили из отделения полиции Новороссийска после выяснения всех обстоятельств, из-за которых у него возник конфликт в ночь на вторник с сотрудницей магазина „Пятерочка“, нажавшей тревожную кнопку», — рассказали в полиции.

Причиной задержания музыканта стало то, что он пытался расплатиться в магазине, по предварительной информации, фальшивой купюрой.

В ведомстве уточнили, что во время разбирательств с полицией в магазине лидер «Коррозии металла» грубо выражался, размахивал руками и приставал к гражданам. Позднее он пожаловался на плохое самочувствие, после чего был сопровожден в медучреждение для врачебного осмотра, а затем в полицейский участок.

За мелкое хулиганство Троицкого подвергли административному штрафу в размере 500 рублей. Ставшую причиной задержания музыканта банкноту изъяли для проведения экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа «Коррозия металла» потребовала извинений от силовиков за сорванный концерт в Нижнем Новгороде.

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