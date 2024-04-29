«Какие мы фашисты?» — «Коррозия металла» потребовала от силовиков извинений

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 383 0

«Коррозия металла» требует извинения от сотрудников СОБР

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Коллектив приостановил свою деятельность до официальных заявлений от администрации Нижнего Новгорода и регионального СОБРа.

После инцидента во время концерта группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде коллектив приостановил деятельность до официальных объяснений и извинений со стороны администрации города и силовиков. Об этом специально для 5-tv.ru рассказала директор группы Мария Рунова.

«Почему центральное отделение Росгвардии могло допустить такое? <…> Мы требуем объяснения мотивации поступков СОБР.» — заявила Мария Рунова.

Она отметила, что группе важно убедить поклонников, что таких ситуаций больше не повторится и их жизни ничто не угрожает. Ее обращение в Росгвардию сотрудники ведомства проигнорировали, рассказала директор группы.

Рунова подчеркнула, что «Коррозия металла» не собирается распускаться, а временно приостанавливает деятельность.

Ближайшие концерты коллектива должны состояться в Санкт-Петербурге, Саратове, Мытищах, Тольятти и других городах России в рамках тура. Если они не пройдут, деньги за купленные билеты вернут зрителям.

По словам Марии Руновой, у коллектива никогда не было проблем с силовыми структурами. «Коррозия металла» не демонстрирует со сцены и какими-либо другими способами экстремистскую тематику, объяснила Рунова.

«Мы не стебемся над серьезными вещами, не оскорбляем честь государства, не умоляем тех, кто сражается сейчас на СВО», — рассказала директор группы.

Рунова также рассказала, что сама лично посещала Донбасс с гуманитарными целями: привозила медикаменты раненым на передовой.

«Какие мы фашисты?» — негодует Мария Рунова.

Она призналась, что сама пострадала во время действий силовиков. У нее сотрясение мозга и стали возникать приступы панических атак из-за появившегося страха смерти. По словам Руновой, все пострадали, в первую очередь, морально.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит с музыкантами «Коррозии металла» после задержания. Участникам выписали штраф за пропаганду нацисткой символики.

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