Курьер, забравшая у Долиной деньги для мошенников, обжаловала решение об аресте

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Женщина категорически не согласилась оставаться под стражей.

Курьер, забравшая у Долиной деньги для мошенников, обжаловала решение об аресте

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Женщина-курьер Анжела Цырульникова, которая забирала у певицы Ларисы Долиной часть денег для передачи мошенникам, обжаловала свой арест. Соответствующая информация появилась на сайте Хамовнического суда.

О том, что знаменитость стала жертвой мошенников, выяснилось несколько дней назад. Оказалось, находящиеся на территории Украины неизвестные, представившиеся по телефону сотрудниками правоохранительных органов, сообщили Долиной, что в отношении нее якобы совершаются мошеннические действия. Под этим предлогом они убедили ее продать московскую квартиру, а также перевести им сбережения.

Кроме того, звезда передавала наличные деньги через курьера. Недавно артистка обратилась в Управление внутренних дел Центрального округа города Москвы. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

Сейчас правоохранители продолжают розыск и установление всех лиц, причастных к совершению преступления. На фигурирующий в деле объект недвижимости судом по ходатайству следователя наложен арест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники могут украсть деньги через «Госуслуги» и «Госключ».

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