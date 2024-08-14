Суд продлил арест двум фигуранткам дела о торговле новорожденными в Москве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд продлил арест двум фигуранткам дела о торговле новорожденными в Москве

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Преображенский суд Москвы продлил арест двум фигуранткам дела о торговле новорожденными. Марьят Желихажева задержана до 3 октября, а Галина Количева — до 20 сентября, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на текст решения суда.

Эта история началась в прошлом году, когда некая Юлия Логинова была арестована по уголовному делу о торговле детьми. Прокуратура организовала проверку в отношении женщины, когда врачи в больнице обнаружили в крови ее сына препарат, который ему противопоказан при имеющемся заболевании.

В ходе расследования выяснилось, что не все 15 детей Логиновой — родные. После кесарева сечения в 2010 году она осталась бесплодной, однако воспитывала пятерых детей, которым, по документам, приходилась матерью. К тому же, источник «Известий» сообщал, что женщина намеренно давала детям лекарство, чтобы они не выздоравливали, ради соцвыплат и пенсий по инвалидности.

Спустя некоторое время правоохранители задержали и сообщницу Логиновой — Наталью Патоку. Она также воспитывала 15 детей. Именно ей продали своих отпрысков Желихажева и Количева, которых также арестовали по делу. 

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