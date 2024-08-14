Народный ОПК и трофеи с полей СВО: Белоусов осмотрел выставку «Армии-2024»

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Министр обороны Белоусов осмотрел площадку «Народный ОПК» на «Армии-2024»

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Невар; 5-tv.ru

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Министру обороны показали самые перспективные разработки, в том числе образцы оружия и техники.

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Международный военно-технический форум «Армия-2024». Ему показали самые перспективные разработки, в том числе образцы оружия и техники, которые уже успели зарекомендовать себя в зоне СВО. Это, например, робото-технические комплексы различного назначения, а также модели разведывательных и ударных беспилотников.

Особый интерес у министра вызвала площадка «Народный ОПК» — на ней продукция гражданских компаний, которую они поставляют для военных нужд. Отдельная экспозиция, которую осмотрел Белоусов, посвящена трофейной технике, захваченной на фронтах спецоперации.

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Народный ОПК и трофеи с полей СВО: Белоусов осмотрел выставку «Армии-2024»

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