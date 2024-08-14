Пожар произошел в ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы
Клубы черного дыма валили прямо из окон здания.
Фото, видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Загорелся торговый центр «РИО» на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. Видео с места имеется в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно, как клубы черного дыма валят из окон торгового центра. Часть фасада здания охвачена огнем. Пожар произошел до открытия ТЦ, но пока неизвестно, были ли внутри здания люди.
В Главном управлении МЧС России по Москве подтвердили, что загорелось четырехэтажное здание — торговый центр «РИО». Площадь пожара уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.
К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, уточнил источник 5-tv.ru. Площадь пожара, по некоторым данным, оценивается в 200 квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате пожара в квартире девятиэтажного дома в Волгограде погибли двое детей. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.
Читайте также
94%
2.71 100.56
3.87
Нашли ошибку?