Два ребенка погибли в результате пожара в квартире в Волгограде

В результате пожара в квартире девятиэтажного дома в Волгограде погибли двое детей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

Возгорание произошло в дома на улице Двинская. Загорелась квартира в многоэтажном доме. В тот момент там находились трое: два ребенка и их мама. В тушении пожара задействовали 19 спасателей и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. В момент ликвидации пожара были найдены тела мальчиков пяти и трех лет. Их мама выжила. С ожогами ее госпитализировали.

Пожар тушили 19 спасателей при помощи шести единиц техники. Telegram / МЧС России / mchs_official

К слову, недавно жильцы многоэтажки в Крыму чуть не задохнулись из-за вспыхнувшего моноколеса. Оно загорелось, когда хозяин поставил его на зарядку. Мужчину госпитализировали с ожогами рук и ног. Он сам пытался погасить пламя, вытащил моноколесо в подьезд. Но справиться в одиночку с огнем не смог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасатели тушили пожар в детской игровой комнате в Москве.