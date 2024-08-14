Опасное заблуждение: кардиолог рассказала, существует ли «рабочее давление»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 12 0

Кардиолог Пермикина: «рабочее давление» — это опасный миф

Опасное заблуждение: кардиолог рассказала, существует ли «рабочее давление»

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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При высоких показателях у человека может протекать гипертония.

Так называемое «рабочее» артериальное давление — это опасный миф. Повышенное давление, говорящее о гипертонии, может привести к развитию опасных патологий. Об этом рассказала URA.RU врач-кардиолог Ирина Пермикина.

Многие подразумевают под этим термином нормальные показатели давления для их организма. При этом эти показатели могут зачастую отличаться от общепринятых нормальных.

Однако Пермкина предостерегает и говорит, что повышенное давление на протяжении долгого времени — это ненормально при любом раскладе. Все это может привести к развитию опасных патологий: инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность и так далее.

«Повышенное артериальное давление в течение длительного времени является одним из ключевых факторов риска развития патологий. Поэтому „рабочее давление“ — это опасный миф, поскольку гипертония может долгое время протекать без каких-либо симптомов», — говорит кардиолог.

По ее словам, самым оптимальным показателем артериального давления является значение 120/80 миллиметров ртутного столба, а нормальный диапазон варьируется от 120-129/80-84 миллиметров ртутного столба.

Если ваши показатели выше, то следует незамедлительно обратиться к врачу. В данном случае есть риск развития гипертонии, предупреждает врач.

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