IBA и ВФЛА заключили соглашение о сотрудничестве

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев назвал легкую атлетику королевой спорта.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев и глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов заключили соглашение о сотрудничестве. На церемонии подписания документа присутствовал корреспондент 5-tv.ru.

Иванов заявил, что уже длительное время проводится бокс-забег. По его словам, соглашение IBA с ВФЛА закладывает фундамент для дальнейшего взаимодействия организаций. Иванов также отметил важность согласования графика проведения соревнований.

«Мы совместно договорились о том, что, несмотря на то, что эти соревнования в большей степени являются любительскими, хотя и с большим призовым фондом, важно, чтобы атлеты, которые по тем или иным причинам несут дисциплинарную ответственность, не допускались на эти соревнования», — сказал он.

В свою очередь, Кремлев назвал легкую атлетику королевой спорта, а бокс — флагманом. Кроме того, он подчеркнул желание поддержать российских спортсменов. По его словам, атлетов из России много раз пытались исключить и не допускать к турнирам.

«Я предложил, чтобы мы совместно начали развивать (наши виды спорта. — Прим. ред.). <…> Так или иначе мы связаны с легкой атлетикой», — подчеркнул Кремлев.

Кроме того, добавил он, спортсмены, которые будут выступать на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге на уровне Олимпиады, получат награду как Олимпийские чемпионы и призеры Игр.

Ранее 5-tv.ru писал, что Международный Олимпийский комитет исключил IBA из списка признанных федераций. В Ассоциации бокса России назвали это решение политическим.

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