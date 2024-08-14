Восстание техники: в Тюмени мужчину убил собственный автомобиль

Водитель умер на месте.

В Тюмени мужчину убило его собственным автомобилем. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Водитель поставил транспортное средство на парковку возле жилого дома на улице Сперанского с целью провести ремонтные работы. По невыясненным причинам машина начала движение и зажала хозяина между собой и другим автомобилем, стоявшим рядом.

«Неожиданно машина начала самопроизвольное движение, молодой человек попытался остановить ее руками, но упал и был зажат между Toyota и другим автомобилем», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

К сожалению, 21-летний водитель умер на месте от полученных травм. Проводится проверка по факту произошедшего. Специалисты выясняют подробности слушившегося.

Похожей смертью в июне 2016 года погиб 27-летний американский актер русского происхождения Антон Ельчин. Он вышел из своего автомобиля, предварительно поставив передачи на "паркинг", но АКПП каким-то образом разблокировалась. Тяжеленный внедорожник пришел в движение и вдавил Ельчина в кирпичную колонну. Друзья обнаружили тело актера только утром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Калининграде внедорожник сбил пять пешеходов на тротуаре.