Направленная в сторону Земли вспышка отмечена на Солнце

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

На Солнце произошла мощная вспышка Х-уровня, направленная в сторону Земли

Направленная в сторону Земли вспышка отмечена на Солнце

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Она относится к классу высокой мощности.

Утром 14 августа на Солнце произошла мощная вспышка, направленная в сторону Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

«Центр взрыва, область с номером 3784, находится в данный момент точно на линии Солнце — Земля (отклонение всего 2 градуса), то есть по сути в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю, в случае выбросов массы, является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью», — сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что, по предварительным данным, произошедшая вспышка относится к классу X, то есть высокой мощности. Взрыв произошел около 09:40 по московскому времени.

Ученые подчеркнули, что подобные вспышки — странное явление в нынешней стадии солнечного цикла. Пока что выброса масс зафиксировать не удалось, однако отдельные геомагнитные возмущения на Земле все же наблюдаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 августа Землю накрыла магнитная буря. По прогнозам ученых это явление, которое также является следствием вспышек на солнце, должно успокоиться к 14 августа.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
90.01
-2.65 100.31
-0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юной Миланы
5:15
Российский бизнес уходит с корпоративных почтовых сервисов Google и Microsoft
5:00
Важность защиты Wi-Fi: как не стать соучастником киберпреступления
4:40
Ким Кардашьян раскритиковали после встречи с Иванкой Трамп
4:20
Направленная в сторону Земли вспышка отмечена на Солнце
4:00
Преступление против окружающей среды: что натворила Кэти Перри

Сейчас читают

«Воинствующая акушерка»: Урсула фон дер Ляйен уничтожила бундесвер
«На пожизненном с упырями»: как «Иванушки International» на самом деле отметят 30-летие
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака