Направленная в сторону Земли вспышка отмечена на Солнце

Она относится к классу высокой мощности.

Утром 14 августа на Солнце произошла мощная вспышка, направленная в сторону Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

«Центр взрыва, область с номером 3784, находится в данный момент точно на линии Солнце — Земля (отклонение всего 2 градуса), то есть по сути в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю, в случае выбросов массы, является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью», — сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что, по предварительным данным, произошедшая вспышка относится к классу X, то есть высокой мощности. Взрыв произошел около 09:40 по московскому времени.

Ученые подчеркнули, что подобные вспышки — странное явление в нынешней стадии солнечного цикла. Пока что выброса масс зафиксировать не удалось, однако отдельные геомагнитные возмущения на Земле все же наблюдаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 августа Землю накрыла магнитная буря. По прогнозам ученых это явление, которое также является следствием вспышек на солнце, должно успокоиться к 14 августа.