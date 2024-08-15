Роспотребнадзор успокоил: угрозы распространения оспы обезьян в России нет

Во всех пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль.

В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы распространения оспы обезьян в России нет. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. В работе используется, в том числе, автоматизированная информационная система (АИС) «Периметр».

Эта система оценивает эпидемиологическую ситуацию в странах мира в режиме реального времени, выявляет людей с признаками инфекционных заболеваний, в том числе тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Она является своеобразным барьером для завоза опасных инфекций на территорию России. Ситуация находится на постоянном контроле.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прежде объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, подчеркнув, что проблема имеет международное значение.

Роспотребнадзор помимо заявления об отсутствии рисков подготовил предложения об оказании научно-технического содействия и помощи в подготовке специалистов в адрес пострадавших от эпидемии стран Африки и Африканского центра по контролю и профилактике болезней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как предотвратить заражение сальмонеллезом.