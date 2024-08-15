Российские саперы обезвреживают приграничные зоны Курской области

При нападении на приграничные районы Курской области боевики ВСУ активно использовали дальнобойную артиллерию. В результате поля и дороги оказались буквально усеяны сотнями неразорвавшихся снарядов. Смертельно опасные сюрпризы находят и обезвреживают российские саперы. За действиями военных инженеров в Курской области наблюдает корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Курское приграничье. Штурмовая группа вплотную подбирается к лесополосе на бронемашине. По данным разведки, здесь уже несколько дней скрывается вражеская ДРГ.

Бойцы спешиваются и сразу накрывают врага из всех видов оружия.

«Сначала вскапывали все тяжелым, потом заходили, просто зачищали. Также сами отрабатывали с гранатометов, с подствольников, с поддержкой ПКМа», — говорит командир штурмовой группы с позывным «Салах».

В ходе боя уничтожены четыре боевика ВСУ. Ответный огонь нацисты даже не открыли, а ведь именно они несколько дней назад атаковали мирных жителей, которые пытались выезжать в пункты временного размещения.

«Отработали квадрат лесополосы серой зоны. Позиции они оставляют, убегают. Не убегают в том случае, если „арта“ у них хорошо отработала и нашим парням пришлось откатиться, тогда они могут двигаться. А так, на стрелковый бой у них редко кто выходит», — отмечает штурмовик с позывным «Итальянец».

Работы хватает и саперам. Это отголоски артподготовки ВСУ. Все поля и дороги усеяны неразорвавшимися боеприпасами.

Саперы уходят на боевую задачу. При наступлении боевики стреляли по мирным, по военным без разбора. И вот, как раз сейчас группа отправляется по одной из полевых дорог, по которой люди выезжают из села… ликвидировать вражескую ракету, снаряд, не понятно пока, что это.

До точки добираются быстро, один обязательно следит за небом, откуда сейчас исходит наибольшая угроза. Уже на месте оценивают обстановку, закрепляют рядом со снарядом 600 граммов тротила, устанавливают таймер и спешат в укрытие.

«Противники используют вооружение НАТО. Если это какая-то ракета по типу HIMARS или что-то еще, мы просто накладываем тротил и уничтожаем это на месте», — говорит сапер с позывным «Волга».

Каждый день наши бойцы усиливают группировку в Курской области. Ситуация продолжает быть напряженной, но активное продвижение ВСУ остановлено. Бои продолжаются, и в некоторых населенных пунктах Курского приграничья враг вынужденно откатывается и оставляет занятые ранее позиции.