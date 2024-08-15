«Человек-легенда»: умер основатель пилотажной группы «Соколы России» Харчевский

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 48 0

Умер основатель пилотажной группы «Соколы России» Харчевский

«Человек-легенда»: умер основатель пилотажной группы «Соколы России» Харчевский

Фото: фото из открытых источников

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Военному летчику-снайперу было 74 года.

Заслуженный военный летчик РФ, один из основателей пилотажной группы «Соколы России» Александр Харчевский умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах. Он родился в День Победы, 9 мая 1950 года. И, кажется, побеждал всегда. Любой самолет, любую фигуру высшего пилотажа, любого противника», — написал Артамонов.

В небе на международных соревнованиях Харчевский провел более 50 учебных воздушных боев, на которых обгонял всех иностранных летчиков.

Пилотажная группа «Соколы России», ведущим которой был Александр Николаевич, исключительна. Группа на боевых самолетах показывает приемы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте. Это поистине высший пилотаж, отметил губернатор Липецкой области.

Причина смерти Харчевского не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла обладательница мирового рекорда по бегу Ирина Подъяловская.

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