День рождения Чебурашки: почему его отмечают 20 августа и как был придуман герой

Самые интересные факты о создании и развитии персонажа Эдуарда Успенского.

Поразительно милое существо с огромными ушами и коричневой шерстью нашли в коробке с импортными апельсинами 20 августа 1966 года. По крайней мере, так принято считать, и даже 58 лет спустя в России празднуют День рождения всеми любимого героя детской книжки — Чебурашки. Интересные факты об этом герое и о том, как он появился на самом деле — в материале 5-tv.ru.

Как создавался Чебурашка

«Чебурашку сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что невозможно было сказать, кто же он такой: заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру? Глаза у него были большие и желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат», — рассказывал создатель Чебурашки, тогда еще начинающий детский писатель Эдуард Успенский.

Книга «Крокодил Гена и его друзья» увидела свет в 1966 году, а три года спустя по ней сняли мультфильм — тогда вся компания во главе с милым Чебурашкой получила широкую известность, а вторую жизнь в мульт-героя вдохнули в 2023 году, когда на российские экраны вышел полнометражный мультфильм с Чебурашкой в главной роли.

День рождения популярного советского персонажа начали отмечать в 2003 году во вторые или третьи выходные августа вместе с благотворительной акцией для детей-сирот, которая так и называлась — «День рождения Чебурашки».

Позже Успенский уточнил, что День рождения Чебурашки — 20 августа.

Интересные факты о Чебурашке

Мало кто знает, но история Чебурашки, которую описывает автор в начале своей книги — вымышленная. У Успенского никогда не было игрушки зайцемедведя, с которой, по словам писателя, был скопирован герой. На самом деле, идея создания Чебурашки родилась у Успенского, когда он отдыхал в гостях у друга. Его маленькая дочь бегала по дому в маминой шубе и постоянно падала. При очередном падении отец подметил — «ну вот, опять чебурахнулась». Так и родился всеми любимый Чебурашка.

По легенде Чебурашка прибыл из Израиля. В Иерусалиме была пара зданий, принадлежавших Русской духовной миссии. Коммунистам они оказались не нужны, и право собственности на них обменяли на несколько кораблей апельсинов. Было это в 1960-х годах. Тогда-то Чебурашка, видимо, и приплыл в Россию на одном из тех кораблей в коробке с надписью Jaffa.

Другая версия тоже гласит, что Чебурашка прибыл из Израиля — страны, которая была главным поставщиком апельсинов в СССР.

Память о Чебурашке

В 2016 году Чебурашка побывал в открытом космосе. Плюшевую игрушку доставили на МКС в честь 80-летия студии «Союзмультфильм». Космонавты взяли Чебурашку с собой в открытый космос, чтобы запустить вымпел студии.

Чебурашка уже не раз был увековечен. Памятники ушастому герою установлены в Раменском, Егорьевске, Хабаровске, Чебоксарах, Ялте, Холоне, Нижнем Новгороде, Мурманске, а также на его исторической Родине — в Израиле.

«Он был когда-то странной игрушкой безымянной, к которой в магазине никто не подойдет», — поется в песне о Чебурашке, слова к которой написал Эдуард Успенский.

Однако, как показала история, все это совсем не о нашем Чебурашке. Вот уже на протяжении 58 лет он остается одним из самых любимых персонажей детей и взрослых, и даже не думает сдавать своих позиций.

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