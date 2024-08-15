Командир «Ахмата» рассказал о переброске резервов ВСУ в Курскую область

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 65 0

Командование украинской армии собирает боевиков со всех направлений.

Командир «Ахмата» рассказал о переброске резервов ВСУ в Курскую область

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

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Тема:
Курская область Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают стягивать резервы в Курскую область. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в интервью для федерального телеканала. 

«Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают. Они снимают все, что можно», — объяснил Алаудинов.

По его словам, российские силы контролируют ситуацию в регионе.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Курской области, которым удалось выехать из обстреливаемого боевиками региона, рассказывают следователям о жестокости и бесчеловечности армии киевского режима.

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