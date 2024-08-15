Каца* оштрафовали на 40 тысяч за нарушение закона об иноагентах

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Ранее блогер проиграл апелляцию за аналогичное правонарушение.

Каца* оштрафовали на 40 тысяч за нарушение закона об иноагентах

Фото: Иван Петров / ТАСС

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Блогера Максима Каца* оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Известно, что его обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Теперь блогера, ведущего антироссийскую деятельность, привлекут к административной ответственности.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее иноагента уже штрафовали на 50 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. Кац подал апелляцию в суд, однако решение осталось неизменным.

Помимо Каца, различные антироссийские высказывания звучат и от других граждан РФ, уехавших за границу. Среди них — бывший экономический советник ФБК** Владимир Милов***, который говорил в эфире на YouTube-канале, что заставит поддерживающих спецоперацию россиян «мыть туалеты бело-сине-красной тряпкой». Также он призывал совершать теракты в России.

В поддержке экстремистских действий был уличен и другой сотрудник ФБК — Леонид Волков***. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа на территории России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блогер Кац* проиграл апелляцию на приговор о восьми годах колонии за фейки.

* — признан иноагентом в России

** — экстремистская и террористическая организация, запрещена в России

*** — внесены в России в список террористов и экстремистов, признаны иноагентами

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