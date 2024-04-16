Блогер Кац* проиграл апелляцию на приговор о восьми годах колонии за фейки

Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Каца* по делу о фейках
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В 2022 году он был объявлен в розыск по уголовной статье.
Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Максима Каца* за фейки об армии России. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Отмечается, что рассмотрена апелляционная жалоба блогера на приговор Басманного районного суда Москвы о восьми годах колонии за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России.
«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения», — говорится в сообщении.
В 2022 году Кац был объявлен в розыск по линии МВД РФ по уголовной статье. Однако, по какой именно, не уточнялось. Летом 2023-го Каца приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС России.
По информации прокуратуры, блогер на своем канале в YouTube разместил ролик, содержащий заведомо ложные данные о российской армии. Уголовное дело в отношении него рассматривалась без присутствия обвиняемого, поскольку он проживает в другой стране.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря* по делу о публичном распространении фейков о российской армии.
* — признаны в России иностранными агентами
Читайте также
66%
0.15 99.79
0.06
Нашли ошибку?