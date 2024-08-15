Очаровательное нападение: морские львы зацеловали корреспондента в прямом эфире

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Морские львы зацеловали корреспондента в прямом эфире

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Журналист не смогла сдержать эмоций.

Неожиданное проявление чувств произошло в прямом эфире. Американская журналистка во время своего включения рассказывала об открытии ярмарки. Или… Пыталась.

Для красивого фона она выбрала место у бассейна с морскими львами. Поэтому все, что она говорила, было уже не очень-то важно. Все внимание зрителей было приковано к любвеобильным ластоногим.

Они по очереди стали целовать корреспондента, не давая сосредоточиться. Устоять перед таким натиском было невозможно, поэтому в кадре оставалось только смеяться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за загадочное существо обнаружили в Черном море.

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