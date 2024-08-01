То ли утка, то ли пингвин: в Черном море обнаружили загадочное существо

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 20 0

KP.RU: в Черном море обнаружили сбежавшего из зоопарка пингвина

То ли утка, то ли пингвин: в Черном море обнаружили загадочное существо

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Эксперты гадают, как оно могло там оказаться.

Плавающая в Черном море птица, напоминающая пингвина, сильно удивила туристов. Видео с нетипичным для этого региона созданием опубликовал KP.RU.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко прокомментировал данный ролик и поделился мнением о том, что это могло быть. 

«Вообще, конечно, не очень хорошо видно на видео, но это не утка, совершенно точно. Движения, сама манера плавания действительно, как у пингвина», — подчеркнул специалист.

Единственное, что в этой истории непонятно: каким образом пингвина могло занести в Черное море.

Интернет-пользователи уже сломали голову на этот счет и даже предложили свои версии. Некоторые считают, что это мог быть пингвин, сбежавший из сочинского зоопарка. Такую версию, в том числе, предложил главный научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудактин в беседе с агентством «Интерфакс».

Специалисты, тем временем, успокаивают - не стоит сильно переживать за птицу. В Черном море водится достаточное для пропитания количество рыбы. При этом сочинский климат также не опасен для пингвинов. Однако опыт жизни в зоопарке может затруднить птице существование в открытом пространстве, так как она может быть не приспособлена к самостоятельной охоте.

Вениамин Голубитченко считает, что пингвина необходимо как можно скорее вернуть в зоопарк.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Московском зоопарке отпраздновали дни рождения панд.

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