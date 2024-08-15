Уже доказала эффективность: в России почти готова вакцина от оспы обезьян

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Гинцбург: в России фактически завершили разработку вакцины от оспы обезьян

Уже доказала эффективность: в России почти готова вакцина от оспы обезьян

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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ВОЗ ранее объявила эпидемию заболевания чрезвычайной ситуацией.

В России фактически завершили разработку вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщил академик РАН и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью для «Известий».

«Вакцины, которые существуют, живые или полуживые. И когда в организм вводишь, они могут чуть-чуть размножаться, и побочка очень большая. Так как со времен, когда закончилась вакцинация от оспы, то есть с 1980 года, прошло более 40 лет, то количество иммунодефицитных людей в мире и у нас в стране резко возросло, поэтому той вакциной от оспы, которой всех вакцинировали, вакцинировать можно, но количество побочек, я боюсь, будет резко превышать количество госпитализированных, даже если начнется пандемия. Поэтому вакцину надо делать такую, которая не способна реплицировать, то есть генно-инженерную», — объяснил Гинцбург.

По его словам, разработанная российскими учеными вакцина от оспы обезьян является именно генно-инженерной. Если проект получит необходимое финансирование, то доклинические и клинические исследования будут завершены в течении полутора лет. К тому же, вакцина уже доказала свою эффективность при проведении опытов над животными.

Гинцбург уточнил, что препарат вряд ли сможет помочь инфицированному оспой обезьян человеку. Вакцина создана для предотвращения попадания вируса в организм. Ученым удалось обнаружить и клонировать белки, против которых возникает иммунитет к обезьяньей оспе, пояснил собеседник изданий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что угрозы распространения оспы обезьян в России нет.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прежде объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, подчеркнув, что проблема имеет международное значение.

Роспотребнадзор, помимо заявления об отсутствии рисков, подготовил предложения об оказании научно-технического содействия и помощи в подготовке специалистов в адрес пострадавших от эпидемии стран Африки и Африканского центра по контролю и профилактике болезней.

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