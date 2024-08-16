Литва планирует передать Украине 14 американских бронетранспортеров

Литва сообщила о предстоящих поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) 14 бронетранспортеров М113 американского производства, а также зенитные комплексы и прочие виды вооружения. Об этом сказано на официальном сайте оборонного ведомства страны.

«В августе Украине передадут 14 бронетранспортеров М113, ЗРК малой дальности с ракетами, противодронные системы, индивидуальные противодронные глушители, вездеходы с запчастями, погрузчики, винтовки, боеприпасы, дымовые устройства, приспособления к оружию и их части», — заявляет Минобороны Литвы.

В ведомстве подсчитали, что общая сумма военной помощи Киеву, которую Вильнюс выделил с начала российской спецоперации превысила 641 миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru писал, что, бывший советник Меркель выступил за поставки Украине истребителей F-16. Кристоф Хойсген добавил, что в соответствии с международным правом иностранные государства вправе вооружать украинских боевиков, в том числе такими видами вооружения как танки и самолеты.