Литва планирует передать Украине 14 американских бронетранспортеров

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Сумма военной помощи Киеву от Вильнюса с начала конфликта превысила 641 миллион евро.

Литва планирует передать Украине 14 американских бронетранспортеров

Фото: www.globallookpress.com / Cpl. Fallon Lewis

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Литва сообщила о предстоящих поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) 14 бронетранспортеров М113 американского производства, а также зенитные комплексы и прочие виды вооружения. Об этом сказано на официальном сайте оборонного ведомства страны.

«В августе Украине передадут 14 бронетранспортеров М113, ЗРК малой дальности с ракетами, противодронные системы, индивидуальные противодронные глушители, вездеходы с запчастями, погрузчики, винтовки, боеприпасы, дымовые устройства, приспособления к оружию и их части», — заявляет Минобороны Литвы.

В ведомстве подсчитали, что общая сумма военной помощи Киеву, которую Вильнюс выделил с начала российской спецоперации превысила 641 миллионов евро. 

Ранее 5-tv.ru писал, что, бывший советник Меркель выступил за поставки Украине истребителей F-16. Кристоф Хойсген добавил, что в соответствии с международным правом иностранные государства вправе вооружать украинских боевиков, в том числе такими видами вооружения как танки и самолеты.

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