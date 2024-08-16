Губернатор Иркутской области заявил о смерти одного из пилотов упавшего Ту-22М3

Умер один из пилотов упавшего в Иркутской области военного самолета Ту-22М3. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале со ссылкой на органы военного командования Минобороны России.

«Работы на месте крушения военного самолета ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжелая утрата», — сообщил глава области.

Кобзев добавил, что остальные пилоты находятся в больнице с повреждениями различной степени тяжести. Им губернатор Иркутской области пожелал скорейшего выздоровления.

«Специалистам сейчас предстоит определить точную причину крушения. Вчера предварительной версией была техническая неисправность», — заключил Игорь Кобзев.

Ранее стало известно, что при выполнении планового полета самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места падения военного самолета.