Губернатор Иркутской области заявил о смерти одного из пилотов упавшего Ту-22М3

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

Остальные члены экипажа находятся в больнице с повреждениями разной степени тяжести.

Губернатор Иркутской области заявил о смерти одного из пилотов упавшего Ту-22М3

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер один из пилотов упавшего в Иркутской области военного самолета Ту-22М3. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале со ссылкой на органы военного командования Минобороны России.

«Работы на месте крушения военного самолета ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжелая утрата», — сообщил глава области.

Кобзев добавил, что остальные пилоты находятся в больнице с повреждениями различной степени тяжести. Им губернатор Иркутской области пожелал скорейшего выздоровления.

«Специалистам сейчас предстоит определить точную причину крушения. Вчера предварительной версией была техническая неисправность», — заключил Игорь Кобзев.

Ранее стало известно, что при выполнении планового полета самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места падения военного самолета.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
88.80
-1.21 98.32
-1.99
Идите на риск без оглядки: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 август...

Последние новости

4:16
Губернатор Иркутской области заявил о смерти одного из пилотов упавшего Ту-22М3
4:00
Идите на риск без оглядки: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 августа
3:40
Авербух заставил плакать только родившую ребенка Арзамасову
3:20
Темпы оборонной промышленности: Путин встретился с врио губернатора Тульской области
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
2:42
Запад пытается снять с себя ответственность за теракт на «Северных потоках»

Сейчас читают

Дополнительные оплачиваемые выходные полагаются всем: Минтруд объяснил, что надо сделать
Суд вынес приговор гражданке США и РФ Карелиной по делу о госизмене
«Снять ответственность»: почему Запад расследует теракт на «Северных потоках» спустя два года
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака