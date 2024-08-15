Появились кадры с места падения Ту-22М3 в Иркутской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 56 0

Самолет потерпел крушение при выполнении планового полета.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Кадры с места падения Ту-22М3 в Черемховском районе Иркутской области появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео можно заметить столб дыма, поднимающийся от горящих обломков самолета. На месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что при выполнении планового полета самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Всех четырех пилотов воздушного судна нашли живыми.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность судна.

Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силовики Федеральной службы безопасности пресекли попытку разведки Украины организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на территорию Незалежной. Указывается, что украинская разведка намеревалась завербовать военного летчика РФ, пообещав ему деньги и итальянское гражданство, склонить к перелету и посадке ракетоносца на Украине.

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