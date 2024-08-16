Тайное стало явным: что SHAMAN всегда носит с собой в сумке

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 40 0

SHAMAN всегда берет с собой паспорт и гигиеническую помаду

Тайное стало явным: что SHAMAN всегда носит с собой в сумке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Некоторые предметы артист старается никогда не забывать.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, носит с собой в сумке только самое необходимое. Об этом он рассказал в беседе с Елизаветой Ридель.

Музыкант признался, что у него всегда с собой есть телефон и паспорт, на обложке которого красуется строчка из его собственной песни «Я русский».

Кроме того, обычно Ярослав Дронов берет любимые мятные конфеты, капли для носа, ключи от дома и гигиеническую помаду. Популярный исполнитель отметил, что она особенно помогает ему зимой.

Также в день съемок интервью SHAMAN положил в укромное место сумки нательный крест, который обычно носит на себе, не снимая.

«Сумка туровая. Она не меняется у меня уже очень большое количество времени. И ее содержимое, кстати говоря, тоже не меняется», — поделился заслуженный артист России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN раскрыл секрет успешной карьеры.

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