Суд Москвы признал писателя Акунина* виновным в нарушении закона об иноагентах

Писателя Григория Чхартишвили*, более известного под псевдонимом Борис Акунин*, оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. Данные об этом появились на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Протокол об административном правонарушении в отношении Акунина был зарегистрирован Таганским районным судом еще 1 июля.

В конце 2023 года в отношении писателя возбудили уголовное дело после того, как его заподозрили в оправдании терроризма и распространении ложной информации о действиях российских солдат.

В январе этого года Минюст внес Акунина в реестр иноагентов, а в феврале он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее с подобными заявлениями, дискредитирующими российскую армию и власть, выступал и Иван Жданов* — директор ФБК**. На платформе YouTube он заявил, что нужно финансово помогать Украине, в частности ВСУ и украинским благотворительным организациям.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогера Максима Каца*** оштрафовали на 40 тысяч за нарушение закона об иноагентах.

* — признаны иноагентами в России, включены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

** — экстремистская и террористическая организация, запрещена в России

*** — признан иноагентом в России