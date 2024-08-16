Суд Москвы признал писателя Акунина* виновным в нарушении закона об иноагентах

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Ему был предписан штраф в размере 30 тысяч рублей.

Суд Москвы признал писателя Акунина* виновным в нарушении закона об иноагентах

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Писателя Григория Чхартишвили*, более известного под псевдонимом Борис Акунин*, оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. Данные об этом появились на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Протокол об административном правонарушении в отношении Акунина был зарегистрирован Таганским районным судом еще 1 июля.

В конце 2023 года в отношении писателя возбудили уголовное дело после того, как его заподозрили в оправдании терроризма и распространении ложной информации о действиях российских солдат.

В январе этого года Минюст внес Акунина в реестр иноагентов, а в феврале он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее с подобными заявлениями, дискредитирующими российскую армию и власть, выступал и Иван Жданов* — директор ФБК**. На платформе YouTube он заявил, что нужно финансово помогать Украине, в частности ВСУ и украинским благотворительным организациям.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогера Максима Каца*** оштрафовали на 40 тысяч за нарушение закона об иноагентах.

* — признаны иноагентами в России, включены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

** — экстремистская и террористическая организация, запрещена в России

*** — признан иноагентом в России

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.80
-1.21 98.32
-1.99
Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

Последние новости

13:36
Сын Алибасова о состоянии отца: «Переживаем, что его „шумы в голове“ исчезнут»
13:31
Три села и до 3195 боевиков ВСУ: успехи группировки «Центр» на СВО за неделю
13:24
Умерла актриса Скворцова, сыгравшая бабушку в «Похороните меня за плинтусом»
13:08
Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS
13:06
Личный помощник Мэттью Перри признал вину в его смерти
12:52
Вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Сейчас читают

Дополнительные оплачиваемые выходные полагаются всем: Минтруд объяснил, что надо сделать
Новая эпидемия мирового масштаба? Что известно о лихорадке Оропуш
День малинового варенья: история и традиции праздника
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака