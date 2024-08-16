Сын Алибасова о состоянии отца: «Переживаем, что его „шумы в голове“ исчезнут»

Ранее в СМИ стала появляться информация о неутешительном диагнозе 77-летнего продюсера.

Сын продюсера Бари Алибасова заверил, что его отец чувствует себя сейчас шикарно. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Наследник также признался, что его сильно напугал диагноз, который ставили его отцу в ряде Telegram-каналах на фоне новостей о звоне в ушах у основателя группы «На-на». Речь идет о церебральном атеросклерозе.

До этого в СМИ распространялась информация о резком ухудшении состояния Алибасова-старшего на фоне протекающей болезни.

«Я у папы сейчас, чувствует себя шикарно. Сам ужаснулся утром от диагноза церебральный атеросклероз, который нам поставили в Telegram. Загуглил, что это такое, оказывается, это штука, которая есть у каждого третьего человека в нашей стране, в гораздо более юном возрасте», — отметил Алибасов-младший, опровергнув тем самым данные про плохое самочувствие продюсера.

Кроме того, сын добавил, что сейчас все семейство озабочено тем, как сохранить эти «шумы в голове» у Алибасова, так как благодаря им он может творить.

«Мы переживаем, что „шумы в голове“ исчезнут», — сказал наследник.

В феврале этого года состояние здоровья продюсера Бари Алибасов сильно ухудшилось, после чего его госпитализировали. По данным Telegram-канала «112», у артиста случился инсульт. В июне этого года также стали появляться сообщения о его госпитализации, но тогда основателя группы «На-на» опроверг эти слухи.

Ранее 5-tv.ru писал, что именно сообщил Алибасов по поводу своей госпитализации в июне этого года.