Ученые обнаружили свидетельства полного обледенения Земли

Были исследованы скальные породы в Ирландии и Шотландии.

Ученые из Университетского колледжа Лондона нашли свидетельства полного обледенения Земли, происходившего более полумиллиарда лет назад. Об этом сообщает научное издание Journal of the Geological Society (JSG).

Исследование скальных пород в Ирландии и Шотландии позволило команде сделать выводы о переходе от тропического климата к ледниковому периоду, известному как Стертовское оледенение. Обнажения этих каменных формаций содержат следы данного явления.

Стертовское оледенение, длившееся около 60 миллионов лет, было одним из двух масштабных ледниковых периодов, охвативших Землю в криогенную эру (635-720 миллионов лет назад). До этого жизнь на планете была представлена исключительно одноклеточными организмами и водорослями.

В своем исследовании ученые взяли образцы песчаника из формации Порт-Аскаиг толщиной 1,1 километра, а также более старой формации Гарб-Эйлеах толщиной 70 метров, которая находится под ней.

Исследователи изучили крошечные, но невероятно прочные минералы, называемые цирконами. Благодаря содержанию радиоактивного урана, который с постоянной скоростью распадается на свинец, цирконы могут быть очень точно датированы.

Вместе с другими геохимическими данными, цирконы указывают на то, что эти породы образовались между 662 и 720 миллионами лет назад.

Новое возрастное определение пород может стать решающим доказательством, позволяющим официально признать это место маркером начала криогенного периода, резюмировали ученые.

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