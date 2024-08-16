Старейший ветеран Великой Отечественной войны умер в 103 года

Ушел из жизни старейший ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы из подмосковных Химок Иван Кривошеев. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.

Кривошееву было 103 года. Причину смерти ветерана Волошин не указал.

«Боевой путь героя начался осенью 1942 года в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии. Иван Никитович был наводчиком противотанковой пушки. На фронте был серьезно ранен, после лечения в госпитале снова вернулся в строй. Участвовал в боях под Сталинградом. Победу встретил в Праге — 9 мая 1945 года», — рассказал историю героя глава Химок.

По словам Волошина, усопший за свои подвиги получил огромное количество наград: ордены Отечественной войны I и II степени, Красную Звезду, медали «За отвагу», две «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», нагрудный знак «Освободителю Донбасса».

Время и место прощания с героем Иваном Кривошеевым пока не сообщается.

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