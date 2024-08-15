Умерла последняя «ночная ведьма», летчица Галина Брок-Бельцова

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 315 0

Умерла штурман 125-го авиационного полка Галина Брок-Бельцова

Умерла последняя «ночная ведьма», летчица Галина Брок-Бельцова

Фото: фото из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ей могло бы исполниться 100 лет.

Ушла из жизни штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков, ветеран Великой Отечественной войны Галина Брок-Бельцова. Об этом сообщили в Союзе женщин летных специальностей «Авиатриса».

«Сегодня, 15 августа 2024 года, ушла из жизни Галина Павловна Брок-Бельцова. Штурман 125 авиационного полка пикирующих бомбардировщиков. Это тяжелейшая утрата. Галина Павловна яркий пример для нас всех. Будем помнить всегда. А значит ее полет продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы Союза.

Брок-Бельцова родилась 12 февраля 1925 года. В следующем году ей могло бы исполниться 100 лет.

Как рассказывала сама летчица, в 1941 году, когда немцы активными темпами шли на Москву, она вместе со всем классом пришла в райком комсомола и заявила, что хочет защищать столицу. Так 16-летняя школьница попала в Московское Краснознаменское авиационное училище связи, которое готовило радистов.

Во время войны немцы называли летчиц 125-го авиационного полка, в котором служила Брок-Бельцова, «ночными ведьмами». Галина Павловна была последней представительницей этого героического подразделения, все ее сослуживцы уже скончались.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды фильма «Дневник памяти» Джины Роулендс.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
90.01
-2.65 100.31
-0.25
Луна в гармонии с Меркурием: как лучше провести 15 августа

Последние новости

19:12
В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничных регионов
19:04
Собянин: чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве с 26 по 29 октября
18:49
Всех четырех пилотов упавшего под Иркутском Ту-22М3 нашли живыми
18:48
«Мозговой центр»: Патрушев назвал основные задачи созданной Морской коллегии РФ
18:39
Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области
18:35
Уже живут вместе? Отношения Бородиной и Сердюкова вышли на новый уровень

Сейчас читают

Дополнительные оплачиваемые выходные полагаются всем: Минтруд объяснил, что надо сделать
Чудо на кукурузном поле: как живут пассажиры Airbus A321 спустя 5 лет после аварийной посадки
«Буду приезжать еще и еще!» — SHAMAN выступил для жителей Мариуполя и Токмака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака