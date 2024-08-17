В Крыму задержали 68-летнюю главу местного отделения «Свидетелей Иеговы»*

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Следователи устанавливают других лиц, участвовавших в деятельности ячейки.

В Крыму задержали 68-летнюю главу местного отделения «Свидетелей Иеговы»*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Следственный комитет; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Крыму силовики задержали создателя и руководителя местной ячейки «Свидетелей Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополь.

По информации ведомства, в 2021 года жительница поселка городского типа Раздольное организовала в населенном пункте деятельность ячейки «Свидетели Иеговы». Она привлекала в организацию последователей, распределяла между ними роли и давала задания.

«Женщина лично проводила по месту своего проживания, а также по месту жительства адептов собрания, где пропагандировала идеи запрещенной религиозной организации и организовывала изучение экстремистских материалов», — уточнили представители СК.

В ходе обысков по месту проведения собраний организации правоохранители обнаружили религиозную литературу, а также различные хозяйственные документы ячейки.

В отношении 68-летней задержанной россиянки возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Следователи устанавливают и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми в Москве.

* — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
88.91
0.11 97.84
-0.48
Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

Последние новости

1:38
В Молдавии прошел съезд сторонников оппозиционного политического блока «Победа»
1:18
В Крыму задержали 68-летнюю главу местного отделения «Свидетелей Иеговы»*
0:58
«Перепродали много раз»: Пригожин признался, что его жилье тоже украли мошенники
0:38
Хорватия вернет обязательную военную службу для граждан
0:18
Волонтеры помогают вывозить жителей Глушковского района Курской области
23:58
Про измены Абрамова знали все: Гордон рассказала о прежних отношениях Алсу с мужем

Сейчас читают

Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
ТЦ «Галактика» в Донецке после удара ВСУ выгорел практически дотла
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Помощник садовода: как выбрать недорогой и хороший культиватор для почвы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака