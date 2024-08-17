Знаменитость не может восстановиться после повреждения связок уже полгода.

Телеведущая Лера Кудрявцева не может спустя полгода восстановиться после травмы колена. На это она пожаловалась подписчикам в своем личном блоге в социальных сетях.

«Уже получается пять месяцев, шестой пошел, и я до сих пор не могу согнуть колено, так чтобы до конца. Жесть!» — заявила знаменитая телеведущая.

Лера Кудрявцева прошла реабилитацию, полностью выполнив все предписания врачей. Телеведущая призналась, что ее восстановление могло бы быть более быстрым, если бы она вела более активный образ жизни и занималась спортом регулярно.

В феврале Кудрявцева получила тяжелую травму колена: у нее была порвана крестообразная передняя связка и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Как рассказывала сама знаменитость, она сломала ногу во время репетиции танца для нового шоу. В марте Кудрявцева вернулась на съемочную площадку уже на костылях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева впервые рассказала о страшной аварии.