«Жесть!» — Кудрявцева пожаловалась на состояние после травмы колена

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 28 0

Кудрявцева призналась, что не может восстановиться после травмы колена

«Жесть!» — Кудрявцева пожаловалась на состояние после травмы колена

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

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Знаменитость не может восстановиться после повреждения связок уже полгода.

Телеведущая Лера Кудрявцева не может спустя полгода восстановиться после травмы колена.  На это она пожаловалась подписчикам в своем личном блоге в социальных сетях.

«Уже получается пять месяцев, шестой пошел, и я до сих пор не могу согнуть колено, так чтобы до конца. Жесть!» — заявила знаменитая телеведущая.

Лера Кудрявцева прошла реабилитацию, полностью выполнив все предписания врачей. Телеведущая призналась, что ее восстановление могло бы быть более быстрым, если бы она вела более активный образ жизни и занималась спортом регулярно.

В феврале Кудрявцева получила тяжелую травму колена: у нее была порвана крестообразная передняя связка и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Как рассказывала сама знаменитость, она сломала ногу во время репетиции танца для нового шоу. В марте Кудрявцева вернулась на съемочную площадку уже на костылях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева впервые рассказала о страшной аварии.

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