«Кричал от боли и шока»: Кудрявцева впервые рассказала о страшной аварии

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Алина Крылова
Алина Крылова 18 0

Телеведущая Лера Кудрявцева стала свидетелем страшной аварии с погибшими

«Кричал от боли и шока»: Кудрявцева впервые рассказала о страшной аварии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Жуткая картина произошедшего надолго выбила знаменитость из колеи.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в личном микроблоге о том, как однажды она стала свидетелем страшного ДТП со смертельным исходом.

В тот роковой вечер, как вспоминает Кудрявцева, машина с семьей из трех человек столкнулась с другим авто. При ударе стекла машины разбились, а осколки впились в кожу ребенка, находившегося в тот момент внутри транспортного средства. Это все увидела известная телеведущая, оказавшись рядом в момент аварии. По ее словам, остаться в стороне знаменитость не могла и первой подбежала, чтобы оказать малышу помощь.

«Он кричал от боли, шока, а я рыдала и аккуратно это стекло доставала, как могла», — поведала она.

К сожалению, прибывшим на место случившегося медикам спасти родителей ребенка не удалось. Кошмарная картина, отметила Кудрявцева, и по сей день стоит у нее перед глазами.

Ранее 5-tv.ru писал, как мотоциклист трагически погиб в столкновении с бетономешалкой в центре Москвы. 

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