Западные журналисты съехались в Сумы и Запорожье на фоне подготовки провокации

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Срочная новость 22 0

Ранее стало известно, что киевский режим планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС.

Западные журналисты съехались в Сумы и Запорожье на фоне подготовки провокации

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Большое число западных журналистов прибыли в Сумы и Запорожье на фоне подготовки киевским режимом атаки на Курскую и Запорожскую АЭС. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

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