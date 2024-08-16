Западные журналисты съехались в Сумы и Запорожье на фоне подготовки провокации
Ранее стало известно, что киевский режим планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС.
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Большое число западных журналистов прибыли в Сумы и Запорожье на фоне подготовки киевским режимом атаки на Курскую и Запорожскую АЭС. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
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