Украинский телеканал минобороны приостановил вещание после атаки по дата-центрам

Телеканал украинского Минобороны «Армия.TV» временно прекратил вещание. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба телеканала.

«Телеканал „Армия.TV“ временно не в эфире из-за технических проблем, связанных с атаками», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook*.

Сроки восстановления эфирного вещания представители телеканала не назвали. При этом ограничения не распространяются на социальные сети: «Армия.TV» продолжает публиковать материалы на YouTube и других своих площадках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам и объектам, связанным с обеспечением ВСУ. По данным ведомства, в Киевской области был поражен объект в Борисполе, где осуществлялись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов.

Также 5-tv.ru уведомлял об экипаже многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил, который нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

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