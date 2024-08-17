«Чем больше, тем лучше»: Лерчек дала советы начинающим блогерам
Валерия Чекалина посоветовала начинающим блогерам развиваться во всех соцсетях
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Как стать такой же популярной медийной личностью?
Предпринимательница Лерчек (Валерия Чекалина) советует начинающим блогерам создавать контент во всех социальных сетях. Об этом она сообщила в интервью журналисту Ярославу Бабушкину.
«Чем больше контента, чем больше площадок, тем лучше», — сказала Лерчек.
По словам блогера, она дублирует свои видео во многих социальных сетях, это помогает ей оставаться популярной личностью и привлекать к себе больше подписчиков. Не менее основным доходом для Лерчек является реклама, которую она выкладывает на своих площадках.
Также Чекалина посоветовала начинающим блогерам создавать экспертный Telegram-канал. Лерчек запустила такой совершенно недавно. В нем она рассказывает о бизнесе, продажах, занимается разбором запуском информационных продуктов.
Ну и, наверное, еще один совет — оплачивать налоги вовремя, ведь в этом Валерия Чекалина смогла убедиться лично на себе.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как обеднела Лерчек после скандала с налогами.
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