«Чем больше, тем лучше»: Лерчек дала советы начинающим блогерам

Как стать такой же популярной медийной личностью?

Предпринимательница Лерчек (Валерия Чекалина) советует начинающим блогерам создавать контент во всех социальных сетях. Об этом она сообщила в интервью журналисту Ярославу Бабушкину.

«Чем больше контента, чем больше площадок, тем лучше», — сказала Лерчек.

По словам блогера, она дублирует свои видео во многих социальных сетях, это помогает ей оставаться популярной личностью и привлекать к себе больше подписчиков. Не менее основным доходом для Лерчек является реклама, которую она выкладывает на своих площадках.

Также Чекалина посоветовала начинающим блогерам создавать экспертный Telegram-канал. Лерчек запустила такой совершенно недавно. В нем она рассказывает о бизнесе, продажах, занимается разбором запуском информационных продуктов.

Ну и, наверное, еще один совет — оплачивать налоги вовремя, ведь в этом Валерия Чекалина смогла убедиться лично на себе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как обеднела Лерчек после скандала с налогами.