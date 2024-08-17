Вернулась к истокам: священнослужитель рассказал о раскаянии Насти Ивлеевой

В один момент знаменитость чрезмерно возгордилась, за что в итоге и поплатилась.

Блогер Анастасия Ивлеева действительно осознала свою вину после вопиющего скандала с «голой вечеринкой» — девушка поняла, что слишком возгордилась и потеряла себя, погрязнув в красивой жизни. Таким мнением в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой поделился священнослужитель Павел Островский.

Он отметил, что очень гордится ведущей — она смогла признать свои ошибки и раскаялась. Звезда вернулась к своей «старой версии» и поняла, на какую кривую дорожку вступила, окунувшись с головой в мир медийности.

«Когда она только все начинала, она была просто „Настей“, которой нравилось одно, другое. Она была очень искренняя, она была довольно простая, и правда эта привлекала людей. А потом в какой-то момент пропала та Настя и появилась „Анастасия Ивлеева“. Есть такое выражение: „Хвост влияет собакой“. Когда уже не ты на самом деле, а когда твой образ тебя ведет», — объяснил отец Островский.

Так, по его мнению, случившееся повлияло на Настю лишь положительно. Талантливая блогер сможет стать лучше, уверен священнослужитель. Кроме того, собеседник известной фигуристки подчеркнул, что на месте Ивлеевой мог оказаться кто угодно — все люди порой ошибаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ивлеева сохраняет фигуру после похудения.