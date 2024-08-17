Вернулась к истокам: священнослужитель рассказал о раскаянии Насти Ивлеевой

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 26 0

Отец Островский: Анастасия Ивлеева осознала вину и раскаялась после скандала

Вернулась к истокам: священнослужитель рассказал о раскаянии Насти Ивлеевой

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В один момент знаменитость чрезмерно возгордилась, за что в итоге и поплатилась.

Блогер Анастасия Ивлеева действительно осознала свою вину после вопиющего скандала с «голой вечеринкой» — девушка поняла, что слишком возгордилась и потеряла себя, погрязнув в красивой жизни. Таким мнением в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой поделился священнослужитель Павел Островский.

Он отметил, что очень гордится ведущей — она смогла признать свои ошибки и раскаялась. Звезда вернулась к своей «старой версии» и поняла, на какую кривую дорожку вступила, окунувшись с головой в мир медийности.

«Когда она только все начинала, она была просто „Настей“, которой нравилось одно, другое. Она была очень искренняя, она была довольно простая, и правда эта привлекала людей. А потом в какой-то момент пропала та Настя и появилась „Анастасия Ивлеева“. Есть такое выражение: „Хвост влияет собакой“. Когда уже не ты на самом деле, а когда твой образ тебя ведет», — объяснил отец Островский.

Так, по его мнению, случившееся повлияло на Настю лишь положительно. Талантливая блогер сможет стать лучше, уверен священнослужитель. Кроме того, собеседник известной фигуристки подчеркнул, что на месте Ивлеевой мог оказаться кто угодно — все люди порой ошибаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ивлеева сохраняет фигуру после похудения.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
88.91
0.11 97.84
-0.48
Самый мощный день месяца: что принесет Голубое суперлуние 19 августа 2024...

Последние новости

14:08
Самый мощный день месяца: что принесет Голубое суперлуние 19 августа 2024 года
13:48
В МО заявили о серьезности данных о подготовке Киевом удара по Курской АЭС
13:43
Умер журналист Евгений Ксензенко
13:37
Вводят в заблуждение? Продолжит ли Германия оказывать военную помощь Украине
13:23
Вернулась к истокам: священнослужитель рассказал о раскаянии Насти Ивлеевой
12:50
Директор Запорожской АЭС назвал терактом атаку ВСУ на станцию

Сейчас читают

Гермодверь сработала на станции «Арбатская» в метро Москвы
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
17 августа — Всемирный день бездомных животных: история и традиции
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака