Путешествие на автомобиле: как подготовиться и что нужно знать

При путешествии на автомобиле следует проезжать не более 9 часов в сутки
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
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Прежде всего, нужно убедиться в технической исправности своей машины.
Путешествия — один из самых приятных способов провести свободное время. Чаще всего для поездок люди выбирают самолеты или поезда, однако есть и те, кто любит передвигаться на собственном автомобиле даже не большие расстояния. Что нужно знать перед дальней поездкой на машине — рассказали в Telegram-канале проекта Объясняем.рф, запущенном правительством России.
Что нужно сделать перед поездкой:
- проверить техническое состояние автомобиля, убедиться, что все работает исправно;
- узнать, где по дороге находятся кафе, магазины, АЗС и стоянки для отдыха;
- предупредить близких, куда вы отправляетесь и по какому маршруту;
- выбрать места отдыха, в которых вы будете останавливаться по пути к месту назначения;
- посмотреть прогноз погоды и подготовиться к возможным осадкам;
- добавить в телефон контакты аварийных служб и эвакуаторов.
Как подготовиться, если с вами едут дети:
- изучите актуальные правила перевозки детей в автомобиле;
- запаситесь водой и перекусом для ребенка, а также соберите базовую аптечку (жаропонижающие, средства для ЖКТ и обезболивающие);
- возьмите с собой игрушки, книжки и раскраски, чтобы ребенок не скучал в дороге.
Что взять в дорогу:
- запас продуктов и питьевой воды;
- аптечка (помимо той, что вы собрали для ребенка);
- спички и зажигалка;
- теплые вещи и плед;
- светоотражающий жилет;
- мобильный телефон, зарядка, пауэрбанк.
Как отдыхать в дороге:
- в сутки за рулем можно проезжать не более 9 часов;
- каждые 4,5 часа необходимо делать перерыв продолжительностью не менее 45 минут;
Как избежать аварийных ситуаций на дороге:
- за рулем можно разговаривать по телефону исключительно при помощи гарнитуры (но лучше и этого избегать);
- управлять автомобилем нельзя, если вы устали или заболели;
- садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.
Что делать, если машина сломалась в пути:
- наденьте светоотражающий жилет;
- выставьте знак аварийной остановки и включите аварийную сигнализацию;
- попросите помощи у проезжающих мимо водителей;
- при необходимости обратитесь в экстренные службы по единому номеру 112;
- при ДТП на платной трассе также можно позвонить по номеру аварийных комиссаров *2323, либо вызвать ближайший эвакуатор.
В рамках обеспечения пожарной безопасности, не забудьте поместить в автомобиль огнетушитель и закрепить его так, чтобы он не мешал водителю. Проверять его нужно раз в год, а перезаряжать раз в пять лет. В непогоду лучше не продолжать управлять автомобилем, а на время остановиться у ближайшего населенного пункта, АЗС, придорожного кафе или в месте организованной стоянки.
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