Путешествие на автомобиле: как подготовиться и что нужно знать

Прежде всего, нужно убедиться в технической исправности своей машины.

Путешествия — один из самых приятных способов провести свободное время. Чаще всего для поездок люди выбирают самолеты или поезда, однако есть и те, кто любит передвигаться на собственном автомобиле даже не большие расстояния. Что нужно знать перед дальней поездкой на машине — рассказали в Telegram-канале проекта Объясняем.рф, запущенном правительством России.

Что нужно сделать перед поездкой:

проверить техническое состояние автомобиля, убедиться, что все работает исправно;

узнать, где по дороге находятся кафе, магазины, АЗС и стоянки для отдыха;

предупредить близких, куда вы отправляетесь и по какому маршруту;

выбрать места отдыха, в которых вы будете останавливаться по пути к месту назначения;

посмотреть прогноз погоды и подготовиться к возможным осадкам;

добавить в телефон контакты аварийных служб и эвакуаторов.

Как подготовиться, если с вами едут дети:

изучите актуальные правила перевозки детей в автомобиле;

запаситесь водой и перекусом для ребенка, а также соберите базовую аптечку (жаропонижающие, средства для ЖКТ и обезболивающие);

возьмите с собой игрушки, книжки и раскраски, чтобы ребенок не скучал в дороге.

Что взять в дорогу:

запас продуктов и питьевой воды;

аптечка (помимо той, что вы собрали для ребенка);

спички и зажигалка;

теплые вещи и плед;

светоотражающий жилет;

мобильный телефон, зарядка, пауэрбанк.

Как отдыхать в дороге:

в сутки за рулем можно проезжать не более 9 часов;

каждые 4,5 часа необходимо делать перерыв продолжительностью не менее 45 минут;

Как избежать аварийных ситуаций на дороге:

за рулем можно разговаривать по телефону исключительно при помощи гарнитуры (но лучше и этого избегать);

управлять автомобилем нельзя, если вы устали или заболели;

садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.

Что делать, если машина сломалась в пути:

наденьте светоотражающий жилет;

выставьте знак аварийной остановки и включите аварийную сигнализацию;

попросите помощи у проезжающих мимо водителей;

при необходимости обратитесь в экстренные службы по единому номеру 112;

при ДТП на платной трассе также можно позвонить по номеру аварийных комиссаров *2323, либо вызвать ближайший эвакуатор.

В рамках обеспечения пожарной безопасности, не забудьте поместить в автомобиль огнетушитель и закрепить его так, чтобы он не мешал водителю. Проверять его нужно раз в год, а перезаряжать раз в пять лет. В непогоду лучше не продолжать управлять автомобилем, а на время остановиться у ближайшего населенного пункта, АЗС, придорожного кафе или в месте организованной стоянки.

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