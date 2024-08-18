Путешествие на автомобиле: как подготовиться и что нужно знать

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

При путешествии на автомобиле следует проезжать не более 9 часов в сутки

Путешествие на автомобиле: как подготовиться и что нужно знать

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Прежде всего, нужно убедиться в технической исправности своей машины.

Путешествия — один из самых приятных способов провести свободное время. Чаще всего для поездок люди выбирают самолеты или поезда, однако есть и те, кто любит передвигаться на собственном автомобиле даже не большие расстояния. Что нужно знать перед дальней поездкой на машине — рассказали в Telegram-канале проекта Объясняем.рф, запущенном правительством России.

Что нужно сделать перед поездкой:

  • проверить техническое состояние автомобиля, убедиться, что все работает исправно;
  • узнать, где по дороге находятся кафе, магазины, АЗС и стоянки для отдыха;
  • предупредить близких, куда вы отправляетесь и по какому маршруту;
  • выбрать места отдыха, в которых вы будете останавливаться по пути к месту назначения;
  • посмотреть прогноз погоды и подготовиться к возможным осадкам;
  • добавить в телефон контакты аварийных служб и эвакуаторов.

Как подготовиться, если с вами едут дети:

  • изучите актуальные правила перевозки детей в автомобиле;
  • запаситесь водой и перекусом для ребенка, а также соберите базовую аптечку (жаропонижающие, средства для ЖКТ и обезболивающие);
  • возьмите с собой игрушки, книжки и раскраски, чтобы ребенок не скучал в дороге.

Что взять в дорогу:

  • запас продуктов и питьевой воды;
  • аптечка (помимо той, что вы собрали для ребенка);
  • спички и зажигалка;
  • теплые вещи и плед;
  • светоотражающий жилет;
  • мобильный телефон, зарядка, пауэрбанк.

Как отдыхать в дороге:

  • в сутки за рулем можно проезжать не более 9 часов;
  • каждые 4,5 часа необходимо делать перерыв продолжительностью не менее 45 минут;

Как избежать аварийных ситуаций на дороге:

  • за рулем можно разговаривать по телефону исключительно при помощи гарнитуры (но лучше и этого избегать);
  • управлять автомобилем нельзя, если вы устали или заболели;
  • садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.

Что делать, если машина сломалась в пути:

  • наденьте светоотражающий жилет;
  • выставьте знак аварийной остановки и включите аварийную сигнализацию;
  • попросите помощи у проезжающих мимо водителей;
  • при необходимости обратитесь в экстренные службы по единому номеру 112;
  • при ДТП на платной трассе также можно позвонить по номеру аварийных комиссаров *2323, либо вызвать ближайший эвакуатор.

В рамках обеспечения пожарной безопасности, не забудьте поместить в автомобиль огнетушитель и закрепить его так, чтобы он не мешал водителю. Проверять его нужно раз в год, а перезаряжать раз в пять лет. В непогоду лучше не продолжать управлять автомобилем, а на время остановиться у ближайшего населенного пункта, АЗС, придорожного кафе или в месте организованной стоянки.

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